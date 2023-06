Apartamento pega fogo em Águas Claras e mobiliza bombeiros

Apenas essa quitinete foi consumida pelas chamas, e toda a operação, incluindo o rescaldo, durou cerca de uma hora e vinte minutos

Nessa madrugada, por volta das 2h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma quitinete do 21º andar do edifício Real Panoramic, na avenida Flamboyant, em Águas Claras. Sete viaturas e 26 militares foram necessários para atender o caso.

Ao chegar no local, a equipe encontrou muita fumaça e chamas saindo pelas janelas da residência. A moradia era composta por quarto, sala/cozinha e banheiro, e as chamas estavam se alastrando.

O porteiro do prédio já tinha retirado a proprietária do imóvel do local. Ela foi atendida e transportada para a UPA de Vicente Pires, agitada e desorientada, mas estável.

De acordo com os bombeiros, não houve a necessidade de evacuação do prédio, apenas as residências do mesmo andar foram desocupadas durante o combate ao fogo. Apenas essa quitinete foi consumida pelas chamas, e toda a operação, incluindo o rescaldo, durou cerca de uma hora e vinte minutos.

Em caso de incêndio, é orientado que se ligue imediatamente para o número 193, dos bombeiros, informando o endereço correto do local e, se possível, um ponto de referência conhecido. A corporação pede que ninguém se aventure tentando apagar as chamas por conta própria e colocando sua situação em risco.