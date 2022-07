Apartamento pega fogo em Águas Claras 

Apesar do alarme que a situação gerou, a equipe responsável considerou o incidente como um incêndio de pequeno porte

Um apartamento foi alvo de um incêndio na noite desta terça-feira (26). O local fica baseado na Rua 06 Norte, em Águas Claras. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro no local.

O CBMDF afirma que vários chamados foram feitos, através do 193. As chamas podiam ser vistas da varanda do apartamento e chamavam a atenção de quem morava ao redor ou passava pelo local.

A torre onde o apartamento está foi evacuada e o CBMDF pressurizou os preventivos fixos da edificação (através da viatura que contém o corpo de bombas). Logo depois, o fogo foi apagado.

Apesar do alarme que a situação gerou, a equipe responsável considerou o incidente como um incêndio de pequeno porte.

As chamas se concentraram apenas na varanda do imóvel, e consumiram sobras de materiais de obra e móveis da unidade habitacional que estavam guardados ali.

Felizmente, o local estava vazio na hora do incidente e não houve vítimas.

A proprietária do imóvel foi chamada para o local, mas como estava fora do DF, foi representada por sua filha, que recusou a perícia de incêndio do CBMDF.