Apartamento pega fogo e assusta moradores no Cruzeiro Novo

Um apartamento de edifício pegou fogo na tarde desta segunda-feira (13), na Quadra 1409 do Cruzeiro Novo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e conseguiram conter o incêndio sem que ninguém se ferisse.

Segundo a nota do CBMDF, o corredor do prédio já estava infestado por fumaça. A equipe de combate identificou que o fogo vinha da cozinha de um dos imóveis. Nenhum dos moradores da habitação estava no local na hora em que foi reportado o incêndio.