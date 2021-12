Aos 5 meses, Isadora visita os PRFs que realizaram o seu parto na BR 070

A bebê nasceu no carro, a caminho do Hospital da Ceilândia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) receberam uma visita especial na Unidade Operacional de Ceilândia, nesta segunda-feira (27). A pequena Isadora e sua mãe foram visitar os agentes que realizaram seu parto no dia 7 de julho deste ano, dentro do carro da família.

O encontro foi cheio de emoção e a família trouxe novidades do desenvolvimento da bebê, que agora tem 5 meses.

Segundo a PRF, a mãe da menina, Daniele, estava em estado avançado das contrações do parto quando sua bolsa estourou no caminho de sua residência em Águas Lindas de Goiás até o Hospital da Ceilândia.

Apreensiva, a família decidiu entrar em contato com a Unidade Operacional da PRF na Ceilândia para pedir orientações. Os agentes chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém, a bebê deu sinais de que nasceria antes da chegada da ambulância.

Preparados, os agentes da PRF se equiparam com luvas e realizaram o parto de Isadora dentro do carro. A pequena nasceu o cordão umbilical enrolado no pescoço, mas foi socorrida e segue bem.

Isadora, de 5 meses, no colo de policial que ajudou fazer seu parto e sua mãe. Foto: Divulgação/PRF Ceilândia