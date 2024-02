Ao vivo: confira como esta o trânsito em Brasília nesta segunda (19)

Assista ao Radar Urbano. Programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 7h aqui no site do JBr e em todas as redes sociais

O Jornal de Brasília está com uma novidade nas redes sociais! De segunda a sexta-feira, a partir das 7h, o programa Radar Urbano reúne imagens em tempo real do trânsito, diretamente das câmeras do DER-DF; entrevistas exclusivas; o olhar do Bikerrepórter, Afonso Ventania; além de notícias de Brasília, do Brasil e do mundo.

Sob o comando de Jeferson Legal, o Radar Urbano é transmitido ao vivo nas redes sociais do JBr (Instagram e Facebook). Além do conteúdo informativo, o programa reserva espaço para um bate-papo descontraído com você, espectador, que pode interagir com o apresentador em tempo real. Sua opinião é bem-vinda!

O Radar Urbano pode ser o seu guia informativo já no início do dia! Junte-se a nós e assista ao Radar Urbano ao vivo!