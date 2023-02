Antigo posto policial em São Sebastião pega fogo nessa madrugada

Um homem em situação de rua, de aproximadamente 35 anos, é suspeito de ter provocado o incêndio e foi encaminhado à 21ª DP

Na madrugada desta quinta-feira (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio no antigo posto policial no bairro Bosque, em São Sebastião. Foram utilizadas três viaturas e 13 militares.

Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, o fogo já havia se alastrado, e o combate foi rapidamente iniciado. Toda a operação de rescaldo durou cerca de 1h30, sem vítimas. O fogo atingiu o módulo básico e também a torre de observação. O módulo anexo foi preservado.

A PMDF já estava no local quando os bombeiros chegaram, e encaminharam para a 21ª DP um homem em situação de rua, de aproximadamente 35 anos, que é suspeito de ter provocado o incêndio.