Aniversário de Brasília terá programação voltada para pessoas idosas

Brasília completa 65 anos, e, para marcar essa data tão simbólica, a população idosa do Distrito Federal terá uma celebração à altura de sua importância na construção e no desenvolvimento da capital. Na segunda-feira (21), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) apresentará uma programação especial para homenagear esse público que fez parte da história da cidade. O evento, que integra as comemorações oficiais do aniversário de Brasília, reunirá mais de 2 mil idosos de todas as regiões administrativas em um espaço exclusivo, em frente ao palco principal da festa, na Esplanada dos Ministérios.

Das 8h30 às 10h30, dezenas de tendas temáticas oferecerão serviços, experiências e atividades variadas — tudo pensado para proporcionar bem-estar, saúde, beleza, cultura e lazer. Para garantir conforto, qualidade e acessibilidade, cada tenda contará com um fiscal responsável, e mais de 30 servidores da pasta circularão pelo local com mochilas identificadas, prestando apoio ao público e divulgando o projeto Viver 60+.

A programação começa com a apresentação de cantores sertanejos às 8h30. Em seguida, o palco será tomado por atividades físicas e momentos de integração: aula de alongamento, zumba, funcional adaptado e, por fim, uma sessão de relaxamento com técnicas de respiração, ioga e meditação. O encerramento será marcado pelo retorno dos cantores, que levarão canções de louvor em um momento de agradecimento, preparando o ambiente para a programação evangélica que se inicia às 11h.

“Brasília e sua população idosa completam juntos 65 anos de histórias, conquistas e memórias. Nada mais justo do que celebrar com quem acompanhou e participou de cada capítulo dessa trajetória. Pensamos em cada detalhe com muito respeito e carinho, para que esse momento seja inesquecível e reflita o compromisso de uma cidade mais humana, acessível e inclusiva”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Valorização da pessoa idosa

A programação especial integra uma política pública contínua da Sejus voltada à valorização e promoção dos direitos da pessoa idosa, por meio da Subsecretaria de Políticas para o Idoso (Subidoso). A equipe tem como missão oferecer apoio psicossocial, avaliar programas e orçamentos públicos e formular diretrizes que incentivem o envelhecimento ativo e saudável.

O carro-chefe dessa atuação é o projeto Viver 60+, que promove atividades regulares nas regiões administrativas do DF. Desde sua criação, em março de 2024, a iniciativa já atendeu mais de 3 mil pessoas idosas com ações de inclusão digital, oficinas educativas, práticas esportivas, encontros temáticos e atividades de bem-estar, como passeios a pontos turísticos, sessões de cinema, visitas ao zoológico e a espaços culturais. O projeto também fomenta diálogos intergeracionais, bate-papos sobre saúde, finanças e direitos, parcerias com universidades, formação de multiplicadores e mapeamentos sociais que contribuem para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

Programação

· 8h30 às 9h — Cantores sertanejos

· 9h às 9h20 — Alongamento com a academia Unique

· 9h20 às 9h40 — Zumba com professores do Viver 60+

· 9h40 às 10h — Treino funcional adaptado com a academia Bluefit

· 10h às 10h20 — Sessão de relaxamento com técnicas de yoga, respiração e meditação

· 10h20 às 10h30 — Cantores sertanejos apresentam canções de louvor.

Com informações Agência Brasília