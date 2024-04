Aniversário de Brasília terá distribuição de água nos locais de comemoração

O aniversário de Brasília contará com uma distribuição de água gratuita oferecida pela Caesb à quem for aproveitar as atrações da comemoração dos dias 18 a 21 de abril. Vários os locais serão atendidos pela companhia, entre eles Torre de TV, Esplanada dos Ministérios, Torre Digital, além de algumas regiões administrativas.

Os shows da Torre de TV irão contar com o suporte de quatro unidades fixas com caixas d’água para fornecimento de água ininterrupto. Para o atendimento das demandas dos shows de 20 de abril, na Esplanada dos Ministérios, onde há previsão da maior quantidade de público com a apresentação do DJ Alok, a estrutura da Caesb irá contemplar duas ilhas de hidratação com quatro unidades fixas cada, que terão água durante todo o período dos shows.

A Torre Digital terá uma unidade fixa durante os dias de festa. O fornecimento de água para integrantes das equipes de trabalho do GDF e policiais, na Cidade da Segurança, será por meio de copos com água envasada pela Caesb.

As festividades continuam no dia 21 de abril em Brazlândia, Planaltina e Santa Maria. Cada cidade irá receber uma unidade móvel contendo caixa d’água de 500 litros para atendimento, das 10h às 18h.

A solenidade de troca da Bandeira, na manhã de 21 abril, na Praça dos Três Poderes, também terá o fornecimento de água garantido com uma unidade móvel contendo caixa d’água de 500 litros.

Para o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, a Companhia não poderia ficar de fora das comemorações dos 64 anos de Brasília. “A Caesb é parte da capital federal desde a sua construção e nos sentimos muito orgulhosos de fazer parte desta história. Nosso presente nesta data é levar água de qualidade a todos os convidados em uma festa tão linda”, celebra.

A Caesb sugere aos que forem participar das festas levarem a sua garrafa de água reciclável para reduzir o lixo produzido e manter o espaço livre de copos e garrafas plásticas descartáveis.

*Com informações da Agência Brasília