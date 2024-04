Aniversário de Brasília terá área especial para PcDs e maiores de 65 anos na Esplanada

Neste sábado (20), o aniversário de Brasília será comemorado n Esplanada dos Ministérios. As atividades, que se estenderão até o domingo (21), receberão medidas de segurança como linhas de revista nos acessos, monitoramento por drones e câmeras, e a presença de equipes especializadas da PMDF e do Corpo de Bombeiros.

Para garantir a acessibilidade e segurança de todos os públicos, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa preparou um espaço reservado para cerca de 100 pessoas com deficiência (PcDs) e idosos acima de 65 anos. A área privativa está localizada entre o palco Brasil e a pirâmide onde ocorrerá o show do DJ Alok. Para ter acesso, basta que as pessoas que se encaixam nestas condições apresentem documento de identificação.

Um dos parceiros do aniversário de Brasília, o shopping Conjunto Nacional irá oferecer o valor único de R$ 10, a partir das 19h do sábado (20) e durante todo o domingo, em seu estacionamento coberto. Os clientes poderão deixar os veículos no local, com segurança e comodidade e o shopping irá disponibilizar transfer gratuito do seu estacionamento até a área do show.

Para utilizar o benefício, basta o cliente ir até a administração do estacionamento e retirar uma pulseira para acesso ao serviço. Os veículos de transfer sairão da garagem do Conjunto Nacional, a cada meia hora, a partir das 19h30 no sábado e das 18h30 no domingo.

Segurança pública

Com expectativa de público de cerca de 1,5 milhão de pessoas, o GDF prepara uma intensa estratégia de segurança para garantir a tranquilidade nos dois dias de evento. A segurança da comemoração está a cargo da PMDF, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF).

No sábado, haverá linhas de revistas nos acessos à área de evento, na Esplanada dos Ministérios. Os policiais estarão próximos ao Buraco do Tatuí e às escadarias dos anexos. Não será permitido entrar no local portando objetos perfurocortantes e materiais proibidos. Também haverá busca ativa por materiais proibidos próximo à estação do Metrô da Rodoviária do Plano Piloto.

A atuação da PMDF será realizada a pé e o monitoramento por meio de drones e câmeras. Imagens de drones e das câmeras localizadas no comando móvel da corporação, que estará na região central de Brasília, vão contribuir com o policiamento.

Equipes especializadas também participarão do policiamento, como as da Cavalaria, Batalhão de Trânsito, motopatrulhamento e batalhões de Operações Aéreas (Bavop) e de Cães (BPCães), além das de Rotam e de Choque.

O Corpo de Bombeiros também atuará na prevenção de incêndios e contará com equipes especializadas em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público. Em conjunto com a Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu, será montado ponto de atendimento médico. Os militares poderão ser acionados por meio do 193 a qualquer momento.

A Delegacia Móvel da Polícia Civil do DF (PCDF) estará na Cidade Policial, na Esplanada dos Ministérios, nos dias 20 e 21. No local, será possível fazer o registro de ocorrências policiais e bloqueio de celulares roubados ou furtados, por meio do programa Fora da Rede. É importante ter o número de IMEI para o bloquear o celular. O número do IMEI não é obrigatório no caso de registro presencial em uma delegacia, no entanto ele facilita o processo de validação das informações, garantindo o efetivo bloqueio.

Veja os itens proibidos para quem vai aproveitar o aniversário de Brasília na Esplanada dos Ministérios:

→ Fogos de artifício e similares

→ Armas de fogo em geral

→ Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

→ Apontador a laser ou similares

→ Artefatos explosivos

→ Sprays e aerossóis

→ Animais em geral, com exceção de cães-guia

→ Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou seja, altura, largura e profundidade

→ Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

→ Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

→ Malas, pastas, caixas e similares

→ Churrasqueira de qualquer tamanho

→ Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

→ Drones não autorizados

→ Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

→ Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

→ Garrafas de vidro e latas

→ Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

→ Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

→ Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

→ Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

→ Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF

Trânsito e interdições

Na Esplanada dos Ministérios, a partir das 23h59 de sexta-feira (19), o trânsito de veículos será interditado. A reabertura está prevista para as 23h59 de domingo (21). Nos dias 20 e 21, o ideal é utilizar os estacionamentos da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, setores Bancários Sul e Norte, de Autarquias Sul e Norte e dos anexos dos ministérios.

Durante o evento, equipes de fiscalização da PMDF e do Detran-DF farão o controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança.

Além de implantar sinalização de travessias de pedestres, os agentes do Detran-DF farão a identificação de uma área de embarque e desembarque no acesso ao estacionamento superior da Torre de TV, logo após a Feira da Torre. Haverá painéis móveis com mensagens de orientação aos condutores sobre a proibição de estacionar ao longo do meio fio e indicando área de embarque e desembarque de passageiros.

Ação social

Para além das atividades em comemoração aos 64 anos de Brasília, o GDF está mobilizando a população para arrecadar alimentos. A doação poderá ser feita na entrada de acesso à arena de shows da Esplanada.

Além disso, o Instituto Alvorada Brasil, em parceria com o Instituto Barba na Rua, estará promovendo uma série de ações sociais, como almoço, banho e cuidados com a saúde, em benefício da população em situação de rua do DF, no domingo.

Na Praça da Juventude, haverá oficinas e atividades específicas para crianças e jovens de abrigos e orfanatos. Na Praça da Criança também haverá atividades especiais para crianças de orfanatos. Além disso, haverá prática de skate adaptado para pessoas com deficiência, sorteio de 20 convites de acesso ao camarote para adolescentes de orfanato com dois monitores sociais, e arrecadação de cestas básicas em contrapartida, a oferta de espaço na praça de alimentação.

*Com informações da Agência Brasília