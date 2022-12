Animais comemoram aniversário do Zoo de Brasília

Inaugurado em 1957, antes mesmo de Brasília ficar pronta, o Jardim Zoológico foi a primeira instituição com fins ambientais criada no DF

Ontem (6) foi o dia de comemorar 65 anos do Zoológico de Brasília, e para comemorar, os visitantes puderam visitar o local com ingressos a R$ 5 o dia todo. Os moradores do Zoo também fizeram parte da festa, sendo presenteados com bolos preparados com ingredientes liberados em suas dietas.

Inaugurado em 1957, antes mesmo de Brasília ficar pronta, o Jardim Zoológico foi a primeira instituição com fins ambientais criada no DF.

Animais como jabutis, antas, tamanduás e um cervo receberam a comida especial para comemorar a data comemorativa. Entre os ingredientes presentes nos ‘bolos’ estavam batata-doce, cenoura, beterraba, melancia, goiaba e mamão.

“Gosto muito de trabalhar no Zoológico de Brasília, pois é uma ambiente muito agradável e que trata de um assunto tão importante: conservação de animais em extinção”, disse a colaboradora da copa do Gabinete, Paulina Ferreira. Ela faz parte do corpo de apoio da instituição há 16 anos.

O Zoo desenvolve ações com foco na educação ambiental e conservação da fauna brasileira. Por meio de atividades didático-pedagógicas, ele busca sensibilizar, educar e conduzir o público a práticas responsáveis e sustentáveis. O local também é palco de grandes atrações, o que o torna mais atrativo durante os finais de semana e feriados, sendo visitado por milhares de brasilienses, turistas brasileiros e estrangeiros de todas as idades.

Foto: Zoológico de Brasília Foto: Zoológico de Brasília Foto: Zoológico de Brasília