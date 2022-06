Anarriê: 22º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF tem programação até fim de julho

O circuito consiste em um campeonato entre grupos de quadrilha que representam várias regiões administrativas do Distrito Federal

Giovanna dos Santos

Para a alegria dos amantes da boa festa junina, o Circuito de Quadrilhas Juninas do DF retorna em mais uma edição em formato presencial, após dois anos de paralisação devido à pandemia de Covid-19. Com a tradição de fortalecer um dos segmentos culturais mais populares do país, a 22ª edição do evento teve linda abertura no dia 20 de maio, e sua programação se estende até 24 de julho.

Promovido pelo Grêmio Recreativo Arraiá Formiga da Roça e pela Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (LINQ/DFE), o circuito consiste em um campeonato entre grupos de quadrilha que representam várias regiões administrativas do Distrito Federal. Em um verdadeiro show de cores, luzes, vestuários e coreografias, cada grupo busca entregar a essência do arraiá brasileiro à sua maneira.

Estilos

Para caprichar ainda mais nas festividades, o evento conta com 42 apresentações de grupos de forró do DF, com um repertório musical regado a clássicos do xote, baião e estilos distintos do próprio forró. Luizão do Forró, Trio Siridó, Carlos Silva e Trio Balançado são alguns nomes confirmados. O Circuito de Quadrilhas permite que comunidades de toda a capital e cidades do entorno tenham acesso gratuito a eventos de cultura popular de qualidade garantida.

Patrese Ricardo, proponente do projeto, explicou a respeito da disposição dos grupos de dançarinos em entrevista. Segundo ele, devido à ampla procura e aumento da quantidade de grupos do DF, estes foram classificados em dois grupos, ‘especial’ e ‘de acesso’. Ambas as divisões possuem 14 equipes cada, que se apresentam a um corpo de jurados técnicos que os avalia em seis quesitos: coreografia, marcação, figurino, animação, casal de noivos e repertório musical.

“O grupo especial reúne as quadrilhas que têm estrutura maior e que apresentam espetáculos com um campo de pesquisa mais abrangente, pois são os times que representam o DF em eventos a nível nacional”, ressaltou Ricardo.

“Já o grupo de acesso tem equipes com uma quantidade um pouco menor de dançarinos. Mas dentro dos circuitos juninos como um todo, estão envolvidos mais de 3 mil brincantes.”

O concurso é feito em etapas, de forma a alcançar a maior quantidade de cidades possível e ampliar a participação da comunidade. Este ano, são englobadas quatro: a primeira ocorreu nos dias 28 e 29 de maio e 4 e 5 de junho; a segunda está atualmente em andamento, com a próxima leva de apresentações marcada neste final de semana. A terceira e quarta etapas se estendem ao longo dos quatro primeiros finais de semana de julho. As 28 equipes dançam para o público e o júri em cada etapa, acumulando pontos para definir a classificação.

Competição

As três primeiras classificadas no Grupo de Acesso garantem vagas para a divisão superior do festival no ano seguinte. Já o grande vencedor do Grupo Especial representará Brasília na competição nacional de quadrilhas. Nesta edição, o Circuito passará, entre outras cidades, por Santa Maria, Paranoá, Cruzeiro e Taguatinga, gerando mais de 150 empregos diretos e indiretos. Possui o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

As festas juninas são manifestações culturais regionais que marcam a identidade do brasileiro. Nesse contexto, Patrese Ricardo frisa a importância do projeto: “Além de fazer um resgate das tradições juninas e dar visibilidade a esse nicho, o circuito possui uma importância enorme para a economia e envolve toda uma cadeia produtiva no DF. É um projeto social grandioso dentro das comunidades, que se reúnem para apresentar seus projetos nessas competições.”

Confira as quadrilhas participantes e as etapas do 22º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal:

Quadrilhas do Grupo de Acesso: Saca Rolha, Chinelo de Couro, Flor do Mamulengo, Triscou Queimou, Pinga em Mim, Espalha Brasa, Eita Bagaceira, Elite do Cerrado, Coisas da Roça, Caipiras de Fé, Aquarela Nordestina, Os Caboclos do Sertão, Mala Veia e Matingueiros do Sertão.

Quadrilhas do Grupo Especial: Xamegar, Pula fogueira, Xique xique, Ribuliço, Paixão Cangaço, Arroxa o Nó, Sabugo de Milho, Amor Junino, Xem Nhem Nhem, Arraiá dos Matutos, Sanfona Lascada, Rasga o Fole, Si Bobiá a Gente Pimba e Formiga da Roça.

Evento: 22º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF

Horários: Sábados a partir das 19h e Domingos a partir das 18h

1ª ETAPA – “DONA LOURDES”

28 e 29 de maio: Grupo de Acesso – Santa Maria – Estacionamento do Ginásio de Esporte de Santa Maria;

04 e 05 de junho: Grupo Especial – Paranoá – Estacionamento ao lado da Administração Regional do Paranoá;

2ª ETAPA – “SALA DE REBOCO”

11 e 12 de junho: Grupo de Acesso – Sudoeste/Octogonal – Estacionamento ao lado do Terraço Shopping;

18 e 19 junho: Grupo Especial – Ceilândia – Praça do Trabalhador ao lado da Administração Regional da Ceilândia;

3ª ETAPA – “ARRASTA PÉ”

02 e 03 de julho: Grupo de Acesso – São Sebastião – Estacionamento Externo do Parque de Exposição

09 e 10 de julho: Grupo Especial – Samambaia – Quadra 302 Conjunto 8 – Estacionamento da Castelo Forte;

4ª ETAPA – “ZÉ PEREIRA”

16 e 17 de julho: Grupo de Acesso – Cruzeiro – Estacionamento da Feira Permanente do Cruzeiro

23 e 24 de julho: Grupo Especial – Taguatinga – Taguaparque – Arimateia