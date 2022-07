Ana Karolina e Pedro Henrique apresentam a Casa Relato

Espaço marca estreia da dupla na mostra Mainline

A nova fase do escritório Relato traz também uma novidade: a estreia de Ana Karolina Magalhães e Pedro Henrique Ferreira, juntos, na mostra Mainline, que em 2022 apresenta a sua tão esperada 14ª edição. Destaque no calendário de mostras brasiliense, a exposição abriu suas portas no mês de maio e conta com a inconfundível assinatura da dupla que comanda o escritório Relato, reconhecido na cidade por sua originalidade e criatividade.

Os sócios exploram detalhes compatíveis com a nova identidade do escritório recentemente e amplamente apresentada na cena brasiliense: arrojada, moderna, elegante e atemporal. “Com muita felicidade, anunciamos oficialmente nossa primeira participação na mostra Mainline”, celebram os sócios, que complementam: “nossa primeira participação marca uma nova fase do escritório e da loja, com uma pegada jovem, leve e de renovação de ciclos”.

Com 90 m², o loft assinado pelo escritório enaltece “força, personalidade e exclusividade, sem abrir mão da sutileza do sentir, tocar, e apreciar por meio de materiais nobres e peças de artistas renomados”. Os mais de dez mil seguidores do escritório na rede social Instagram já puderam ver um pouco do muito que é abordado no ambiente “pensado para transmitir sensações, utilizando o minimalismo como base em um ambiente claro, com iluminação pontual e mobiliário assertivo”.

Inspiração em cada detalhe, a proposta conta com uma harmoniosa mistura de elementos, como pedras naturais, madeira, vidros e plantas naturais, tudo para criar uma atmosfera única e convidativa, fazendo da permanência uma inevitável e agradável consequência. “Demos preferência ao mármore e madeira como material de destaque e pontuamos de forma sólida as principais características do escritório”, explicam.

