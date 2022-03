Ampliado prazo para o pagamento de consignado para servidores do GDF

BRB e Secretaria de Economia viabilizam o alongamento de 120 para 144 meses; medida entra em vigor a partir da próxima semana

O Banco de Brasília (BRB) e a Secretaria de Economia (Seec) vão viabilizar a ampliação do prazo de pagamento de empréstimo consignado (com desconto na folha) para os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF).

A medida entra em vigor a partir da próxima semana. O prazo de pagamento será estendido de 120 para 144 meses.

“A ampliação do prazo de pagamento do consignado de 120 para 144 meses chega para proporcionar mais oportunidades de crédito para os servidores do GDF. Estamos muito felizes em poder colocar em prática mais uma medida para impulsionar a economia e ajudar nossos clientes frente aos problemas do dia a dia e na realização de seus sonhos”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

“Nosso objetivo foi unir forças entre o BRB e o Governo do Distrito Federal para mitigar os impactos financeiros e econômicos enfrentados pelos servidores do GDF”, explica o secretário de Economia, Itamar Feitosa.

O desconto das consignações facultadas na folha de pagamento dos servidores já está normatizado no âmbito do Distrito Federal. A prerrogativa de ampliar as parcelas do consignado é da Seec, por meio do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (Sigrh).

A contratação do consignado pode ser feita por meio do BRB Mobile, do Internet Banking, de máquinas de autoatendimento e nas agências do BRB.

Com informações do BRB