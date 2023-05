Alunos do RenovaDF restauram mais de mil equipamentos

A mais recente atuação foi nas quadras esportivas da 210/211 Sul; edital para próximas turmas será lançado em breve

As quadras de areia, basquete e futebol da 210/211 Sul estão de cara nova, graças ao empenho dos alunos do segundo ciclo do RenovaDF que há aproximadamente dez dias se dedicam à manutenção desses espaços. Desde o início do programa, em junho de 2021, foram restaurados aproximadamente 1,2 mil equipamentos esportivos e de lazer no DF, incluindo praças, jardins, monumentos e viadutos.

Moradores da quadra, os irmãos Isaac, 10, e Anne Alves Peixoto Sabino, 11, mal puderam esperar os trabalhos serem concluídos para brincar com Amora, a cadela da família. “Estava muito feio, e agora está bom”, disse Isaac. “Eu achei que ficou muito boa a reforma”, reforçou Anne.

As turmas do RenovaDF já passaram por Taguatinga, Gama, Cruzeiro, Ceilândia, Brazlândia, Águas Claras, Sobradinho e Plano Piloto. O edital do terceiro ciclo deve ser lançado nos próximos dias para que as novas turmas iniciem as atividades no fim de junho.

RenovaDF

A aluna Tacielly Kelly da Silva destaca: “Aprendi muita coisa, e quero colocar em prática”

Desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) em parceria com as administrações regionais, o RenovaDF é um programa de qualificação que oferece cursos iniciação profissional por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), com duração de três meses e carga horária de quatro horas/dia.

No programa, os participantes têm acesso a noções básicas de construção civil e jardinagem enquanto recuperam os espaços públicos da cidade, como parquinhos, praças, quadras poliesportivas e campos sintéticos de futebol.

“O programa se tornou um dos grandes instrumentos do governo para a recuperação da economia do DF, com cursos de qualificação profissional para tornar o estudante apto para atender as exigências do mercado”, reforça a subsecretária de Qualificação Profissional, Lucimar Deus.

“Tem ajudado muito, porque nos mostra um norte a respeito da construção civil, restauração de quadras”, avalia um dos alunos do RenovaDF, Gilson Anderson, 35. “Ajuda até no dia a dia. A minha ideia é continuar me aperfeiçoando com os cursos do Senai.”

Tacielly Kelly da Silva, 35, acredita que o programa vai ajudá-la no mercado de trabalho: “Eu espero conseguir um emprego assim que concluir meu curso. Aprendi muita coisa, quero colocar em prática”.

Com informações da Agência Brasília