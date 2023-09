Alunos do DF conquistam 1º lugar na natação e vaga na etapa nacional

Com isso, os atletas garantiram a tão desejada vaga na etapa nacional do torneio, que ocorrerá em São Paulo, em novembro

Dois jovens talentos da natação do Distrito Federal, Adryan Eduardo dos Santos, 11 anos, e Luiz Fernando dos Santos, 13, estudantes da rede pública e representantes do Centro Olímpico de São Sebastião nas Paralimpíadas Escolares, subiram no lugar mais alto do pódio nesta quinta-feira (31). Com isso, os atletas garantiram a tão desejada vaga na etapa nacional do torneio, que ocorrerá em São Paulo, em novembro.

Os estudantes competiram no Clube do Exército. Foi lá que Adryan bateu o recorde e finalizou a prova dos 50 metros livre em 48 segundos e 65 milésimos. Ao sair da piscina, com um sorriso, compartilhou palavras sobre a conquista: “É uma honra representar o DF nessa competição e conquistar o primeiro lugar, e minha expectativa ao competir em São Paulo é conquistar bons resultados como esse”.

Luiz Fernando, conhecido por sua determinação, também expressou sua gratidão e empolgação: “Essa vitória é para todos que acreditaram em mim. Cada treino valeu a pena. Vou continuar dando o meu melhor e espero conquistar mais medalhas, não só aqui, mas também em outros estados”.

Desafio nacional

A etapa nacional das Paralimpíadas Escolares promete ser um momento emocionante, não somente para os dois estudantes, mas para todos aqueles que acompanham a jornada dos atletas. Os técnicos dos alunos já se preparam para trabalhar para a próxima etapa.

“Estamos orgulhosos do Adryan e do Luiz. Eles se dedicaram e merecem todo o reconhecimento. Agora, estamos focados em prepará-los da melhor maneira possível para a etapa nacional, onde enfrentarão adversários de alto nível”, explica Alexandre Fachetti.

Edson Tavares acrescenta: “A jornada até aqui não foi fácil, mas a determinação dos nossos atletas é inspiradora. A competição em São Paulo será acirrada, mas estamos confiantes, pois o resultado mostra que em Brasília nós temos bons e grandes atletas. Continuaremos trabalhando duro nos treinos para que eles estejam no auge de sua forma”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As provas da etapa regional das Paralimpíadas Escolares seguem sendo disputadas, e o encerramento do torneio ocorre nesta sexta-feira (1º), no Centro Interescolar de Esportes (Cief).

*Com informações da Agência Brasília