Alunos da rede pública promovem ação pela paz antes de partida dos Jogos Escolares

Ações de incentivo à cultura de paz no esporte foram promovidas Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) nesta quarta-feira (24), no jogo de futsal entre estudantes da Escola do Parque da Cidade (PROEM) e do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 06 de Brasília. Os alunos entraram em quadra com uma faixa pedindo jogos mais harmoniosos e livres de qualquer violência e preconceito.

O jogo faz parte da etapa regional dos Jogos Escolares, que conta com a participação de 60 escolas e mais de 3 mil atletas inscritos nas modalidades coletivas, e aconteceu no Centro Integrado de Educação Física (CIEF).

O movimento em prol da paz no esporte é promovido pela Assessoria Especial de Paz nas Escolas da SEEDF e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal (Sinepe), após um episódio de preconceito e discriminação que ocorreu durante a Liga das Escolas.

“A Secretaria de Educação e o Sinepe estão articulando esse movimento de cultura de paz no esporte de forma conjunta, porque afinal, todos são nossos estudantes. Queremos trabalhar a paz dentro das escolas e das quadras”, comenta Ana Beatriz Goldstein, chefe da Assessoria de Paz nas Escolas.

O estudante Rafael Carvalho, do CEF 06 de Brasília, se animou com a ação e comentou que os outros jogadores também estão engajados em prol da paz no esporte. “Eu fiquei muito fragilizado com o episódio ocorrido na Ligas das Escolas e por isso estou aqui hoje para abraçar a cultura da paz nas quadras”, disse o aluno de 14 anos.

*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal