Aluguel de clínica: entenda o que é preciso avaliar para um espaço comercial de saúde

Alugar um espaço responsável vai além do habite-se. Veja as dicas do gestor de saúde e responsável técnico pelo projeto do Neo Life, Newton Quadros

Quando o paciente procura por um bom profissional de saúde para tratar de alguma queixa, ele repara não só na indicação que recebeu, mas também no currículo e principalmente no local onde o médico em questão atende. Pode parecer, mas não é um motivo supérfluo, já que é preciso se sentir à vontade e confiante com um ambiente preparado, limpo, seguro e com boas avaliações. Mas para tanto, a questão que fica é: o que o gestor de uma clínica deve levar em consideração na hora de alugar um espaço comercial?

Uma pesquisa do Sebrae mostra que, atualmente, há pouco mais de 290 mil clínicas pelo Brasil, sendo 6.315 somente em Brasília. A Demografia Médica de 2023, lançada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), aponta que o Brasil possui 546 mil médicos ativos com registro nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). O mesmo estudo mostra que o Centro-Oeste abriga 7,8% da população e têm 8,4% dos médicos do país.

Endereçamento e ecossistema rico

Um dos principais pontos a se considerar é o próprio endereçamento, que é o fato de ter um local direcionado para a área de saúde. Esse espaço dedicado ao setor em questão facilita a experiência do paciente, onde ele irá sabendo que é um local que oferece serviços integrados de saúde. O paciente sairá satisfeito se souber que consegue fazer suas consultas e os exames em um mesmo local para a sua jornada de saúde, por exemplo, sem precisar enfrentar trânsito e buscar estacionamento em outro local.

“Pensando na jornada da saúde do paciente, o endereçamento faz do prédio um ponto de destino e gera muito valor agregado ao empreendimento. Um centro integrado de saúde permite uma maior interação entre os serviços de saúde que estão instalados no local, além de que a interação entre as instalações permite mais conforto ao paciente, médicos e demais profissionais de saúde, assim como facilidade de entrega de fornecedores”, explica Newton Quadros, o responsável técnico pelo Centro Integrado de Saúde Neo Life, um empreendimento que está chegando em Brasília e propõe integrar players de saúde relevantes em um projeto 100% adequado para clínicas, hospitais e laboratórios. Instalado no Lago Sul, o Neo Life vem para atender à crescente demanda de empreendimentos e de serviços de saúde da região.

Assim como o ecossistema de saúde que facilita que o cliente vá até a clínica, o fato de ter vários players da mesma área possibilita a troca de experiência para os locatários. “Isso é um diferencial muito mais valioso do que apenas preço por metro quadrado, pois se torna uma questão de comunidade. Facilitando a troca entre todos os locatários do mesmo ramo. É importante avaliar se o prédio ou o bairro já dispõe de grandes âncoras para o seu negócio, que irá gerar um efeito manada orgânico de procura para as demais clínicas instaladas ali. Assim é muito mais fácil e prático progredir com o empreendimento”, explica Newton,

Segurança, qualidade de instalações e acabamento

Depois de escolher um espaço com bom endereçamento e ecossistema rico para o setor desejado, é imprescindível avaliar a qualidade do espaço. O gestor Newton Quadros explica que um centro médico precisa ser planejado e implantado para atender as especificações de serviços de saúde.

“Características como elevador de maca, entrada de ambulância, altura do pé direito dos andares e demais estruturas físicas e funcionais precisam ser pensadas para atender as necessidades de clínicas médicas, odontológicas e demais serviços de maior porte. Isto difere dos demais prédios que não foram planejados com esta vocação e que acabam gerando maior investimento para a instalação de unidades de saúde de médio e grande porte, além do risco de não atender integralmente as legislações e normativas de segurança do paciente”, explica Newton.

Documentação

Para ambientes clínicos/hospitalares, é obrigatório avaliar se o espaço dispõe de habite-se e especificações técnicas que permitam que a vigilância sanitária e bombeiros liberem o funcionamento da clínica, pois sem esses documentos o espaço não está apto para receber clínicas sérias e de confiança.

Para tanto, há outras questões que se tornam um diferencial, e não uma obrigação, como uma gestão eficiente do prédio através de empresa especializada em property management (administração de imóveis), que auxilia em todas demandas dos inquilinos. Essa gestão de propriedade garante que um profissional irá ficar responsável pela operação, controle, manutenção e supervisão do espaço. Esses são os principais pontos a serem avaliados por quem pretende locar um espaço para clínica.

SOBRE O NEO LIFE

Chegando no Lago Sul, em uma região já bastante tradicional, o Neo Life surge com projeto de ser um centro integrado de saúde, planejado e implantado de forma inovadora para atender às demandas do setor de saúde. O Neo Life busca oferecer um ambiente seguro, moderno, acolhedor e sustentável, além de atender a todas as normas técnicas exigidas pela legislação atual.