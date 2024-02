Alterações no desvio de trânsito na EPTG começam no dia 16

Medida é necessária para a concretagem das faixas mais à direita da via

A partir do dia 16, novos desvios de trânsito serão adotados na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Eixo Monumental, para a concretagem das faixas situadas mais à direita da via. O trecho, na interseção da EPTG com a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), é o primeiro dos seis que passarão por obras para a expansão do Corredor Eixo Oeste até a região central do Plano Piloto, o que inclui faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, construção de nove viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias.

Neste primeiro trecho, o Governo do Distrito Federal (GDF) fará a implantação de corredor BRT com a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

Nos primeiros dias de intervenção, apenas a faixa reversa e a pista de concreto situada mais à esquerda poderão ser utilizadas pelos motoristas que se deslocam em direção ao Eixo Monumental e ao Setor Policial. Na medida em que a concretagem for avançando, as demais faixas de rolamento serão liberadas para o tráfego.

O motorista que se desloca para o Eixo Monumental deve acessar a faixa reversa. Já o motorista que deseja ir para o Setor Policial deve usar a pista de concreto mais à esquerda da via. Quem está na via marginal e deseja acessar o Eixo Monumental ou o Setor Policial, deve pegar a última saída e acessar obrigatoriamente a via principal da EPTG. A via marginal será destinada exclusivamente aos motoristas que desejam acessar a Epia Sul ou Norte, porque o trânsito estará interditado logo após o viaduto.

Faixas bloqueadas

“A principal mudança consiste na faixa de rolamento que ficará liberada para os motoristas”, detalha o secretário de Obras e Infraestrutura , Luciano Carvalho. “A partir de agora, no trecho em obras, das quatro faixas de rolamento existentes na via EPTG, as três faixas mais à direita ficarão totalmente bloqueadas. A única faixa livre será a pista de concreto mais à esquerda da via, lembrando que a faixa reversa é exclusiva para o trânsito de carros e motos.”

Motoristas que trafegam na Epia e desejam acessar a Epig devem ficar atentos: a alça de acesso ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal estará interditada. Por essa razão, quem estiver na Epia e desejar ir para o Eixo Monumental ou para o Setor Policial deve usar as vias que circundam a Octogonal.

Desvios

Por questões de logística e segurança, as obras serão realizadas em seis trechos. “Durante a execução desta importante obra de mobilidade, muitos desvios de trânsito precisarão ser adotados”, alerta o secretário de Obras. “Consideramos esta etapa da obra como a mais complicada, pois as intervenções alcançam diretamente os motoristas que seguem pela EPTG. Pedimos desculpas pelos transtornos com a certeza de que, quando concluída, esta obra vai melhorar significativamente o trânsito na região”.

