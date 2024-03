Ajude a escolher o slogan da campanha mundial de doação de leite materno

Estão abertas as inscrições para o concurso que definirá o slogan da campanha mundial de doação de leite materno para 2024. A competição é uma iniciativa da Rede Global de Bancos de Leite Humano (rBLH), organização capitaneada pelo Brasil. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo portal da rBLH até as 12h (horário de Brasília) do dia 22 deste mês. A participação é aberta a toda e qualquer pessoa física sensível à causa.

O slogan deve ter no máximo 80 caracteres, incluindo espaçamentos, e pode ser redigido em português, inglês ou espanhol. O ideal é que a frase seja de fácil memorização e objetiva. Aquelas que forem identificadas como plágio serão desclassificadas.

As propostas serão submetidas ao Comitê de Mobilização Social pela Doação de Leite Humano, que vai selecionar as 30 melhores ideias. Os finalistas seguirão para votação popular, realizada entre 4 e 10 de abril no portal da rBLH. Cada pessoa tem direito a computar um voto. A divulgação do vencedor será feita às 18h de 10 de abril no mesmo site.

O autor da frase campeã receberá um certificado emitido pela Rede Global de Bancos de Leite Humano, como reconhecimento pela contribuição em favor da saúde das crianças no contexto global. Além disso, o slogan será traduzido em inglês e espanhol e utilizado em outras iniciativas da rede.

A coordenadora do Centro de Referência em Bancos de Leite Humano do DF, Maria das Graças Cruz Rodrigues, ressalta a importância de unir esforços da sociedade em prol da doação de leite materno.

“Nos últimos anos, saíram várias teses que corroboram a importância do aleitamento materno tanto para o crescimento físico, como para a imunidade do bebê e para a vida adulta. É essencial que estejamos todos juntos nesse objetivo, para que mais bebês tenham acesso ao leite materno e possam se desenvolver de forma saudável”, explica.

Esta é a quarta edição da campanha. Nos anos de 2021 e de 2023, o slogan vencedor foi de autoria brasileira, de Santa Catarina. Já em 2022, a frase escolhida foi escrita por uma cidadã do México. Juntas, as três campanhas receberam 1.843 slogans e computaram 9.680 votos. A expectativa é que neste ano sejam alcançados novos recordes de participação.

Veja os slogans anteriores da campanha

2021 – Doação de leite humano: a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperança

2022 – Doação de leite humano: Gotas de amor para um mundo melhor!

2023 – Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho: Doe leite materno!

‌Ficou interessado em participar? Acesse aqui o edital do concurso.

Com informações da Agência Brasília