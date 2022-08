Ainda em clima de celebração pelos seus 50 anos, o Jornal de Brasília dá sequência em ações comemorativas

Para os amantes de aniversários que gostam de celebrar a data mais de uma vez ao ano, o JBr te entende! Por isso, além da série de vídeos prestigiando alguns dos amigos e parceiros que fizeram parte da história de quase meio século, o JBr também irá realizar outras ações comemorativas.

A série de vídeos começou com o empresário Flávio Cavalcante compartilhando o quanto a primeira matéria que o Jornal de Brasília fez sobre a sua loja ‘’Bolos do Flávio’’ transformou o seu sonho de ascensão em uma grande história de sucesso. Acesse o canal do JBr no YouTube e fique por dentro dos depoimentos de outros ícones da cidade que ainda irão sair.

Já as ações comemorativas são a materialização do sentimento de gratidão que os amigos e parceiros do Jornal de Brasília têm deixado no coração do veículo. Para isso, duas empresas foram essenciais nesse primeiro momento: “Wine C” e “Amor na Letra“. Que disponibilizaram vinhos e confeccionaram porta-vinhos personalizados a mão com monumentos de Brasília para que os nossos companheiros de jornada pudessem se sentir presenteados, já que o JBr foi presenteado com essas parcerias ao longo dos seus 50 anos.

Veja um pequeno teaser do que alguns de nossos parceiros podem esperar receber em casa:

Desde 1972, formar e informar a cidade foi a força motriz do Jornal de Brasília. Porém, grandes feitos só foram possíveis por causa de grandes colaborações. Por isso, continuar retribuindo e honrando quem fez parte dessa história está entre as programações mais imprescindíveis e especiais do #JBrFaz50. Então, continue acompanhando porque ainda teremos outras marcas e pessoas que marcaram o meio século do Jornal de Brasília juntamente com os seus candangos.