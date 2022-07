Jornal de Brasília completa 50 anos e lança série de vídeos comemorativos

O Jornal de Brasília nasceu em 1972 com o propósito de cuidar de Brasília e dos brasilienses, informando e formando cidadãos e opiniões, e buscando construir, a cada dia, uma cidade melhor e mais protagonista. Em favor disso, acreditou e investiu em empresas que hoje são grandes marcas no mercado local, como a ‘’Bolos do Flávio’’, empreendimento que começou com uma única loja em uma feira local da cidade e hoje conta com 16 filiais espalhadas pelo Distrito Federal e uma em São Paulo.

Nós do JBr acreditamos que por trás de grandes feitos há uma grande imprensa disposta a enxergar e dar notoriedade aos pequenos passos também. Por isso, em comemoração aos 50 anos e toda a trajetória de contribuição (não somente para o meio jornalístico, mas também empresarial), marcada por histórias que nos proporcionaram ao longo desses anos lembranças, saudades e muitos sorrisos, o Jornal de Brasília ouviu amigos, colaboradores, empresários e outros personagens para um compilado de vídeos que prometem ser nostálgicos e emocionantes.

Selo Comemorativo de 50 anos do Jornal de Brasília

O primeiro a estrear a série especial de vídeos comemorativos do #JBrFaz50 é o nosso querido amigo e parceiro Flávio Cavalcante, dono da Bolos do Flávio. Ele nos contou um pouco sobre como foi a sua chegada aqui em Brasília, vindo da Paraíba com o sonho de revolucionar o mercado de casas de bolos. O amor pela cidade surgiu à primeira vista, nos conta Flávio, e assim como toda mudança e primeiro empreendimento, ele e a família trouxeram consigo diversas dificuldades que foram superadas conforme o empresário foi tendo coragem e criatividade para contorná-las.

A loja começou em uma feira local e teve o seu marco de reconhecimento a partir da primeira matéria que o Jornal de Brasília fez sobre ela em 2010, intitulada por “Flávio e seus bolos”. “Ela fez uma diferença muito grande. Depois dessa matéria a gente repercutiu em toda Brasília”, afirma Flávio. Foi após essa reportagem que as pessoas passaram a sair de vários lugares do Distrito Federal para ir em Sobradinho comprar os famosos Bolos do Flávio.

Os vídeos comemorativos da série estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, e você pode acompanhar a entrevista com o Flávio Cavalcante a seguir:

Essa foi a primeira história de várias outras que iremos contar, celebrar e se emocionar! Obrigada a todos os nossos amigos, parceiros e empresários que fizeram parte desse meio século de existência do Jornal de Brasília. Essa é uma série especial em dedicação também a vocês.