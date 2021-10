Águas Claras: homem é preso por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar do DF recebeu a denúncia de que o cliente de um bar teria mostrado uma pistola no banheiro e que tinha deixado o estabelecimento

Na noite de sexta-feira (8), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na 301 da Alameda Gravatá em Águas Claras (DF).

Com as características do suspeito, a PM conseguiu localizar e abordar o homem. Com ele, os policiais encontraram uma pistola 9mm com 13 munições intactas, registrada em seu nome.

O abordado, que é Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), não possui porte, podendo apenas transportar a arma mediante autorização. A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia.