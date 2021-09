Águas Claras ganha 565 novas luminárias de LED

As luzes de LED são atualmente as mais eficientes no mercado. Iluminam até cinco vezes mais que as convencionais

Em Águas Claras, as avenidas Castanheiras, Araucárias e Parque Águas Claras receberão 565 luminárias de LED em substituição às lâmpadas convencionais. As regiões de maior circulação de Águas Claras ficarão mais iluminadas para pedestres e motoristas. Um investimento de R$ 495 mil oriundos de uma emenda do deputado distrital Agaciel Maia. As melhorias fazem parte do projeto de eficientização da iluminação da CEB Iluminação Pública (CEB/Ipes), que será a responsável por executar o serviço. As luzes de LED são atualmente as mais eficientes no mercado. Iluminam até cinco vezes mais que as convencionais, têm mais vida útil, além de exigir menos manutenção. A economia na conta de energia pode chegar até 40 % a menos aos cofres públicos. Juntas, as três maiores vias de Águas Claras somam cerca de 11 km. Só a Castanheiras mede 3,8 quilômetros e corta praticamente toda a região administrativa (RA). Morador da cidade há dez anos, o aposentado Cezar Carvalho, 63 anos, conta que circula à noite pelas calçadas da avenida. Normalmente, para ir ao supermercado ou à farmácia. “É uma avenida muito movimentada, que não para. Portanto, uma iluminação melhor será importante para pedestres e motoristas”, acredita. “Nos sentiremos mais seguros também ao caminhar no período noturno, próximo às paradas de ônibus. Ajuda a evitar um assalto, por exemplo”. Segundo o administrador de Águas Claras, André Queiroz, as três alamedas cortam locais de intensa circulação de pessoas que têm acesso à área residencial e comercial. A avenida Parque Águas Claras, inclusive, margeia o parque de mesmo nome. A demanda por uma melhor iluminação é antiga, lembra ele. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Pedido do conselho de segurança “Temos um conselho de segurança atuante aqui na RA que todo mês nos cobra mais claridade nas ruas. É ainda uma demanda constante na nossa ouvidoria”, explica. “Agora, vamos começar a atender. As luzes de LED vão mudar a cara das avenidas e proporcionar mais segurança”, espera. Para o gerente de obras da administração, Norberto Duarte, a benfeitoria também trará mais fluidez ao trânsito da cidade. “São nossas vias mais conhecidas e rotas de saída para regiões como Taguatinga e Park Way. A claridade traz mais conforto também para quem dirige”, conclui. Com informações da Agência Brasília CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE