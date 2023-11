Água, urbanização e Cerrado são temas de evento no auditório do DER

XV Encontro de Educadores Ambientais será realizado na quarta-feira (22)

Profissionais ligados ao meio ambiente se reúnem, na próxima quarta-feira (22), durante o XV Encontro de Educadores Ambientais, no auditório do Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER-DF). O evento deste ano tem como tema “Água, Urbanização e Cerrado: Perspectivas da Educação Ambiental”, conduzido por equipes do Instituto Brasília Ambiental.

O encontro é organizado pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal (Ciea-DF), colegiado que reúne instituições governamentais e da sociedade civil para promover a implementação, acompanhamento e avaliação do Plano Distrital de Educação Ambiental (Pdea).

O XV Encontro de Educadores Ambientais do DF tem como propósito apresentar compartilhamento de conhecimentos e experiências. O evento também visa incentivar políticas públicas para a promoção da educação ambiental no DF por meio dos educadores ambientais, que desempenham um papel crucial como agentes de transformação.

A Ciea-DF é composta por um conjunto de instituições governamentais, como Universidade de Brasília (UnB), Brasília Ambiental, Caesb, Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF), Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno, Instituto Federal de Brasília (IFB), Sebrae-DF e as secretarias locais de Saúde (SES), de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri), de Educação (SEE), do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema) e de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti).

Com informações da Agência Brasília