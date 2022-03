Água Quente poderá virar uma região administrativa

A meta de implementar a nova região tem o objetivo de promover a descentralização administrativa e a utilização racional de recursos

A Secretaria Executiva das Cidades (Secid) convida a população a participar de audiência pública em 9 de abril, a partir das 9h, para discutir a criação da Região Administrativa de Água Quente. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A meta de implementar a nova região tem o objetivo de promover a descentralização administrativa e a utilização racional de recursos para o desenvolvimento da cidade, permitindo uma gestão mais efetiva.

“A audiência pública é uma garantia do exercício da cidadania, da transparência e do protagonismo do cidadão, permitindo o exercício de seus direitos fundamentais nas relações com o Estado”, ressalta o secretário-executivo das Cidades, Valmir Lemos.

Os interessados poderão participar da reunião de forma presencial, respeitando medidas de segurança impostas pela pandemia, e também pelo canal da Administração Regional do Recanto das Emas no YouTube.

Toda informação referente ao debate está disponível no site da Segov, na aba “Notícias”, em “Audiências públicas”.

Audiência pública: criação da Região Administrativa Água Quente

– Data: 9 de abril, das 9h às 12h

– Local: Centro Educacional Myriam Ervilha – DF-280, Km 14, Condomínio Residencial Salomão Elias A/E – Setor Habitacional Água Quente, Recanto das Emas, DF. Acesso à reunião pelo canal da Administração Regional do Recanto das Emas no YouTube.

