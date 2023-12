Agricultura: investimento de R$ 2,6 milhões em maquinários rurais

Ação possibilitou a reforma de 1.505 km de estradas rurais, facilitando o escoamento da produção, acesso a insumos e melhor trânsito para os estudantes rurais

“Analisando os feitos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF) deste ano, é gratificante constatar o impacto positivo de nossas ações na comunidade rural. A reforma e a tubulação de 28,4 km de canais de irrigação criaram condições ideais para o cultivo eficiente, reforçando nosso compromisso com a preservação dos recursos hídricos.

O investimento de R$ 2,6 milhões do GDF em maquinários rurais possibilitou a reforma de 1.505 km de estradas rurais, facilitando o escoamento da produção, acesso a insumos e melhor trânsito para os estudantes rurais, atendeu também diversos produtores dentro do Programa Porteira para Dentro, além de preparar mais de 1.700 hectares para plantio, atingindo um marco significativo, fortalecendo o setor agrícola e proporcionando solo fértil para um crescimento sustentável.

A distribuição de mais de 50 mil mudas, do Programa Reflorestar, fortaleceu a base da agricultura, que é o meio ambiente. A Rota das Frutas destaca-se como um modelo de desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar, beneficiando 143 famílias com mudas de açaí, limão, abacate e baru neste ano.

Reforçamos nossa prontidão contra a Influenza Aviária. Estamos comprometidos em proteger nossas aves, garantindo que as estratégias de proteção elaboradas pela Seagri estejam estabelecidas para enfrentar essa ameaça com eficácia.

O Decreto da Defesa Agropecuária reforça nosso compromisso com a segurança alimentar, estabelecendo medidas para proteger a produção agropecuária local, com alterações nas leis de controle de defensivos agrícolas.

A regulamentação do decreto que acompanha a lei de criação do PRAT [Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais] representa um marco para o setor, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a inclusão social no meio rural. Além do início da construção do Empório Rural do Colorado fortalecerá a economia local e beneficiará 40 agricultores.

O ano de 2023 foi marcado por conquistas significativas, e nossa dedicação à agricultura sustentável permanecerá como a base de nosso trabalho.”

Com informações da Agência Brasília