Agora com jantar, Restaurante Comunitário de Planaltina funcionará todo dia

Novidades vão ser implantadas a partir desta segunda-feira (21), que terá galinhada como primeira refeição noturna, no valor de R$ 0,50

A partir desta segunda-feira (21), o Restaurante Comunitário de Planaltina passa a ofertar o jantar, além do café da manhã e do almoço. Essa é a terceira unidade, depois de Recanto das Emas e do Sol Nascente/Pôr do Sol, a contar com as três refeições. Outra novidade é que o local vai funcionar todos os dias, incluindo domingos e feriados, assim como os outros dois citados anteriormente.

“Como prometido pelo governador Ibaneis Rocha no ano passado, gradativamente, iria ocorrer a ampliação dos serviços nos restaurantes comunitários do Distrito Federal e é o que está acontecendo. Tanto em número de unidades quanto na oferta das refeições e dias de funcionamento”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

As novidades fazem parte das comemorações do aniversário de Planaltina, que completou 164 anos neste sábado (19), sendo a cidade mais antiga do Distrito Federal. Criada em 19 de agosto de 1859, a região administrativa inicialmente foi batizada de Vila Mestre D’Armas, em homenagem a um armeiro que morou na região. O local era um ponto de escoamento de ouro retirado de Goiás. O nome atual da cidade foi definido em 1917.

O Restaurante Comunitário de Planaltina fornece cerca de 3 mil refeições diariamente. Com a implantação do jantar e do funcionamento ininterrupto, a estimativa é ver essa quantidade dobrar já durante as próximas semanas. No cardápio desta segunda-feira, a primeira refeição noturna será galinhada. Ao longo dos próximos dias, as famílias podem verificar o cardápio completo no site da Sedes.

A empresa gestora do local é a Soluções Serviços Terceirizados Ltda. O contrato firmado ficou em R$ 17.271.205,20. Importante ressaltar que houve uma economicidade significativa, pois o valor inicial estimado em edital era de R$ 21.419.276,40.

O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse das partes, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 meses.

A estimativa é de que em um ano, o Restaurante Comunitário de Planaltina sirva mais de 2 milhões de refeições, englobando café da manhã, almoço e jantar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valores e gratuidade

As três refeições vão custar R$ 2 para o cidadão – Café da manhã a R$ 0,50, almoço a R$ 1 e jantar a R$ 0,50. Vale lembrar que, em gestões anteriores do Governo do Distrito Federal, somente o almoço já chegou a R$ 3, voltando a R$ 1 por determinação do governador Ibaneis Rocha em 2019, ainda no seu primeiro ano à frente do Executivo local.

Em 2020, por conta da instalação da pandemia, o GDF decidiu pela gratuidade para pessoas em situação de rua. Ou seja, esse público está isento de pagar pelo almoço em qualquer uma das 15 unidades.

Com informações da Agência Brasília