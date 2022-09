Agnelo comenta impugnação e afirma passar por perseguição política

Agnelo foi condenado em 2020 por improbidade administrativa na inauguração do Centro Administrativo de Taguatinga, que aconteceu em 2013

Após ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (29), o ex-governador Agnelo Queiroz (PT), comentou a decisão através de uma nota divulgada à imprensa. O político, que disputava uma vaga na Câmara dos Deputados pelo DF, afirmou sofrer a mesma ‘perseguição’ que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“É a mesma injustiça e perseguição política que sofreu o nosso presidente Lula. E mesmo que eu pudesse usar todos os recursos jurídicos cabíveis e reverter a decisão, nesse momento pelo qual o Brasil está passando, é preciso ter muita sabedoria, pesar todas as decisões e me despir de qualquer vaidade e pensar no nosso partido, nosso país e nos brasileiros”, afirmou.

Agnelo foi condenado em 2020 por improbidade administrativa na inauguração do Centro Administrativo de Taguatinga, que aconteceu em 2013.

Em 2014, outra condenação sentenciou o político por abuso de poder político nas eleições. A pena dessa condenação é a inelegibilidade de oito anos, datada para acabar no dia 4 de outubro deste ano, dois dias após a eleição.

Na nota, Agnelo ainda disse que a decisão “retira do povo a vontade soberana de fazer o seu julgamento através do voto popular”.

“Desde as primeiras instâncias, eu sabia que estávamos lutando contra interesses maiores que queriam nos impedir de prosseguir e fariam de tudo para nos tirar e dificultar a nossa eleição em favor da população”, disparou.

Por fim, o ex-candidato afirmou que decidiu renunciar de sua candidatura para manter uma base de apoio à Lula. “Nós precisamos de uma bancada de apoio forte ao presidente Lula. Por essa razão eu tomei a decisão de renunciar a minha candidatura e adiar esse encontro tão esperado”, finalizou.