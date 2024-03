Agentes do Detran contêm homem que agredia mulher e idoso em Ceilândia

Os agentes conseguiram interromper o ataque, além de imobilizar e algemar o agressor, que também tentou atacar os servidores

Na manhã desta quinta-feira (14), agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) socorreram um idoso e uma mulher que estavam sendo agredidos em Ceilândia. Os servidores estavam em patrulhamento nas proximidades da QNP 09 quando foram abordados por integrantes da comunidade, que alertaram sobre a violência.

Os agentes conseguiram interromper o ataque, além de imobilizar e algemar o agressor, que também tentou atacar os servidores. Após a contenção do suspeito, moradores tentaram linchar o agressor. A Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender os feridos.

As equipes de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF ficaram no local, resguardando a área até o fim da ocorrência. Os envolvidos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia.

*Com informações da Agência Brasília