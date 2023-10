Agentes de coleta da Pdad 2023 recebem uniformes e crachás

O crachá de identificação dos agentes de coleta, além de oferecer informações sobre o pesquisador, inclui um QR Code

Um kit completo de identificação foi entregue aos agentes de coleta da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A) de 2023 nesta terça-feira (31). De uso obrigatório, os itens contêm o símbolo do Governo do Distrito Federal (GDF) e da empresa contratada para o levantamento e são um colete, um boné, uma camisa e um crachá com QR Code.

Nesta edição, está prevista a participação de 60 pesquisadores, sendo que 45 já foram chamados. O restante será mobilizado no decorrer do levantamento.

O crachá de identificação dos agentes de coleta, além de oferecer informações sobre o pesquisador, inclui um QR Code. O código dá acesso à plataforma Valida Pesquisador e, automaticamente, mostra foto, nome, matrícula, empresa e pesquisa para qual o agente está associado. Caso não apareça essas informações, o pesquisador não é validado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

A checagem também pode ser feita pela matrícula do agente de coleta, disponível no crachá. Basta entrar na plataforma Valida Pesquisador, digitar a matrícula e clicar em “validar”. Em seguida aparecerão as informações de identificação do agente de coleta.

Além disso, em cada uma das visitas, os agentes entregarão cartas de apresentação aos moradores. O documento explica os objetivos da pesquisa e informa sobre a confidencialidade dos dados, que segue a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). “Tudo isso no sentido de dar segurança ao morador de que trata-se, realmente, de um pesquisador credenciado pela Pdad”, explica o coordenador de Pesquisas Socioeconômicas do IPEDF, Jusçanio Souza.

O agente de coleta Carlos Augusto Faria, 32 anos, afirma que, com o uniforme e o crachá, o serviço fica mais fácil. “Se a pessoa estiver em dúvida, é só pesquisar na hora, pela nossa matrícula ou pelo QR Code”, afirma ele, que participa pela segunda vez de um levantamento do IPEDF. “Me sinto contribuindo com a sociedade. E, aproveitando, peço a todos que nos recebam bem, respondam o questionário. Muitas vezes temos dificuldade em falar com os moradores e isso complica o trabalho, que é benéfico para toda a população”, completa.

Pesquisa mais abrangente

Realizada pelo IPEDF, a Pdad-A 2023 engloba a antiga Pdad, a Pdad Rural e a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (Pmad), abrangendo toda a área metropolitana de Brasília e a área rural. Neste ano, o levantamento será realizado em novembro. A diretora de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas do IPEDF, Dea Fioravante, afirma que a formulação é inédita e permitirá que o governo tenha acesso a um diagnóstico detalhado sobre a realidade das regiões.

“É uma pesquisa completa, capaz de nos fornecer o retrato do perfil dos cidadãos do DF e do Entorno e das necessidades desses cidadãos”, acrescenta Fioravante, que também destaca a importância de coletar os dados de toda a população concomitantemente. “Se fazemos as pesquisas em momentos diferentes, podemos ter mudanças no contexto. Não estaremos comparando conjunturas econômicas similares. Então, a nossa ideia é ter um retrato feito no mesmo momento para podermos caracterizar e comparar o contexto urbano e rural”, salienta.

Neste ano, a amostra da pesquisa será composta por 25 mil domicílios residenciais e 450 rurais, localizados nas 35 regiões administrativas da capital, além dos 12 municípios goianos que integram a Região Integrada de Desenvolvimento (Ride): Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

“Muito provavelmente vamos visitar mais domicílios porque, para alcançar uma amostra sobre a realidade de todo o DF e Entorno, precisamos ter 25 mil questionários respondidos do começo ao fim. Então, se tem alguma recusa ou algum morador para de responder às perguntas na metade, insistimos no domicílio até três vezes ou sorteamos outro domicílio com características similares para substituir o que não respondeu”, informa Fioravante.

Participe

Os detalhes da Pdad-A 2023 serão apresentados em coletiva de imprensa no Salão Branco do Palácio do Buriti, na próxima segunda-feira (6), às 15h. Mais informações sobre o levantamento podem ser obtidas aqui.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília