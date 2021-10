Agente do Detran embriagado atropela jovem em Ceilândia

O jovem foi encaminhado ao HRC, em estado grave com ferimento em uma das pernas, e corre o risco de ter a amputação do membro

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Na noite deste domingo (17), por volta das 22h50, um agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) embriagado, atropelou um jovem de 27 anos. O atropelamento ocorreu em uma via na QNP 34, em Ceilândia.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), em estado grave com ferimento em uma das pernas, e corre o risco de ter a amputação do membro.

O servidor do Detran-DF, de 58 anos, apresentava todos os sinais de embriaguez, e ao ser abordado se recusou a fazer o teste do etilômetro para verificar a quantidade de álcool ingerida. Testemunhas contam que ele tentou fugir mas foi linchado. O agente foi detido por ter causado o atropelamento sob a influência de álcool, e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, em Ceilândia Centro. Na delegacia, acabou autuado em flagrante por embriaguez ao volante e acidente de trânsito com vítima.

Segundo informações da 15ª Delegacia de Polícia Civil do DF, ele confessou informalmente que atropelou o jovem. O agente teve seu direito de dirigir suspenso, foi solto mediante o pagamento de fiança no valor de R$1200 reais, e está sendo monitorado através de tornozeleira eletrônica.

O Departamento de Trânsito tomou conhecimento da ocorrência, e informa que o caso será encaminhado à Corregedoria. Ressalta também que o condutor será submetido ao mesmo rigor da lei que é aplicado a qualquer cidadão que infringe a legislação de trânsito.

A Polícia Militar do Distrito Federal, registrou durante a última semana (período de 11/10 à 17/10), 494 ocorrências de embriaguez ao volante, 364 só neste final de semana, entre sexta (15) e domingo (17). Foram 6 prisões por embriaguez nessa última semana, sendo 5 delas somente no final de semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), os condutores no Distrito Federal cometeram mais infrações em geral, neste ano do que no ano passado (2020). O aumento foi 22,85% em apenas um ano, quando comparados os meses de janeiro a agosto de 2020 aos meses de janeiro a agosto de 2021, segundo o banco de dados do Denatran.

Segundo o Detran, o registro do aumento das infrações é relativo ao período de restrições como medida para contenção da pandemia do Covid-19 . “O aumento do número de autuações deste ano em relação ao ano passado (2020), muito se deve ao período de quarentena e restrições de circulação em razão da pandemia de Covid-19”, comentou a assessoria de imprensa do Detran-DF.