Agente do Detran é atropelada por motocicleta na Asa Norte

O atropelamento aconteceu na noite do último sábado (2)

Na noite do último sábado (2), uma agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) foi atropelada por uma motocicleta, na Asa Norte.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) mobilizou uma equipe de resgate para socorrer a agente do Detran.

Até o momento desta publicação, ainda não havia informação sobre o estado da vítima.