Agências do trabalhador têm 438 vagas de emprego nesta quinta (18)

Cozinheiro, montador, soldador, auxiliar de limpeza, vendedor. Diversas são as funções disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta quinta-feira (17). Ao todo, estão abertas 438 vagas, que oferecem benefícios, além da remuneração.

O cargo com salário mais atrativo é o de corretor de imóveis em Águas Claras, com oferta de R$ 6 mil. São 15 oportunidades que exigem ensino médio completo, mas não cobram experiência. Outras postos também se destacam pelo valor disponibilizado. No Guará, há quatro vagas para gerente de restaurante (R$ 4.500), uma para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (R$ 4.500) e uma para técnico mecânico (R$ 3.500). Em Santa Maria, há dez chances para soldador (R$ 3.084,41).

No Paranoá, empregadores buscam por marceneiros (R$ 2.200), seis açougueiros (R$ 2.350), seis ajudantes de açougueiro (R$ 1.700) e dois auxiliares de marceneiro (R$ 1.500). Na Asa Sul, a demanda é por dez ajudantes de carga e descarga de mercadoria (R$ 1.499,37), dez artífices de manutenção (R$ 1.649,31), dois operadores de instalação de ar-condicionado (R$ 1.950), um cozinheiro geral (R$ 2.000), um confeiteiro (R$ 1.798,95) e um copeiro de hospital (R$ 1.435,12).

Interessados devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou presencialmente, em uma das 14 agências do trabalhador. Os espaços funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília