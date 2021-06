Agências do trabalhador têm 407 vagas de emprego

No comércio, 76 vagas contemplam balconista, atendente de loja, gerente de supermercado e de vendas, operador de caixa, repositor de mercadorias, subgerente de lojas e supervisor de vendas

Na segunda-feira (21), as agências do trabalhador da capital estarão com 407 vagas de emprego abertas. Dentre elas, trinta uma oportunidades são para empregados domésticos. Os salários oferecidos são de R$ 180 a diária ou R$ 1.120 mensais. Não é exigida escolaridade.

No comércio, 76 vagas contemplam balconista, atendente de loja, gerente de supermercado e de vendas, operador de caixa, repositor de mercadorias, subgerente de lojas e supervisor de vendas. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Duas vagas são para atuação em saúde, sendo uma para técnico de laboratório de análises clínicas, exclusiva para pessoas com deficiência, com formação superior em biomedicina ou farmácia; e outra para técnico em nutrição. Para ambas é preciso experiência profissional. Os salários são de R$ 1,1 mil e R$ 1.704, mais benefícios.

Outras 13 vagas também são exclusivas para pessoas com deficiência, a maioria para frentista, cujo salário é de R$ 1.232,97, mais benefícios. o restante é para atendente central de telemarketing e técnico de suporte de TI. Este último tem o segundo maior salário do dia, no valor de R$ 3 mil, mais benefícios

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vale destacar que mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, a população pode deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil.

Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília