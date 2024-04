Agências do trabalhador têm 339 vagas de emprego nesta sexta (12)

A sexta-feira (12) traz a oferta de 339 vagas nas agências do trabalhador para quem busca um emprego no Distrito Federal. Há vagas com salário de até R$ 6 mil e também oportunidades que não exigem escolaridade.

A remuneração de R$ 6 mil mais benefícios é para a profissão de corretor de imóveis. Ao todo, são 15 oportunidades em Águas Claras. Para concorrer é exigido ter o ensino médio completo, mas não precisa ter experiência na profissão.

Para quem procura uma vaga de atendente de telemarketing há 40 oportunidades Asa Sul. O salário é de R$ 1.412 mais benefícios e pede-se que o candidato ou candidata tenha o ensino médio completo. Há também 18 vagas para fiel de depósito destinadas a pessoas com deficiência. As vagas são para Taguatinga Sul, com salário de R$ 1.429,53 e exige-se o fundamental completo.

A planilha de vagas também traz vagas para garçom em quatro regiões administrativas, sendo 4 em Sobradinho, 6 em Samambaia, 10 no Guará e 10 na Asa Norte. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 1.524 mais benefícios e a escolaridade vai do fundamental completo ao ensino médio completo.

Vagas que não exigem escolaridade também compõem a oferta desta sexta-feira (12). Um exemplo são as 120 vagas para ajudante de obras, em Samambaia Norte, com vencimento de R$ 1.438,80 mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar os currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis seja atrativa para o candidato, o cadastro permanece válido para oportunidades futuras, já que o sistema compara os dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou através do aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. O Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), também pode ser utilizado para este fim.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília