Agências do Trabalhador oferecem 220 vagas nesta segunda (17)

Salários variam de R$ 1.212 a R$ 1,4 mil

As agências do trabalhador da Secretaria do Trabalho (Setrab) oferecem 220 vagas nesta segunda-feira (18). Três ocupações concentram grande parte das oportunidades (30): ajudante de estruturas metálicas, para trabalhar em Samambaia Norte; alimentador de linhas de produção, em Águas Claras; e atendente de lanchonete, na Asa Norte. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 1,4 mil. Apenas para alimentador de linhas de produção é exigida escolaridade (ensino fundamental completo).

Na área de gastronomia, há a oferta de um total de dez vagas, sendo duas para confeiteiro, uma em Vicente Pires e uma no Guará. Em ambas as oportunidades não é necessário comprovar experiência. Os salários são de R$ 1,7 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Para cozinheiro geral, são oito vagas, todas para Águas Claras. É necessário ter ensino médio completo e experiência.

Para quem tem ensino superior, são disponibilizadas duas vagas nesta segunda-feira: para terapeuta ocupacional e diretor comercial. Os salários são de R$ 2 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Agência Brasília