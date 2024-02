Agências do trabalhador oferecem 156 vagas de emprego nesta sexta

Maior oferta é para o posto de auxiliar de lavanderia, na Zona Industrial; são 25 vagas, com salários de R$ 1.412 mais benefícios

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam esta sexta-feira (16) com a oferta de 156 vagas de emprego. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com ou sem exigência de comprovação de experiência prévia.

A maior remuneração, de R$ 2,2 mil mais benefícios, é destinada ao cargo de subgerente de restaurante, na Asa Norte. São ofertadas duas vagas e é necessário que o candidato tenha experiência prévia na área, assim como o ensino médio completo.

A maior oferta de postos é para auxiliar de lavanderia, na Zona Industrial. São 25 oportunidades de emprego com salários de R$ 1.412, mais benefícios. Os interessados devem ter concluído o ensino fundamental.

Há, ainda, 13 vagas de emprego para pessoas com deficiência (PcDs), sendo 10 para fiel de depósito, em Taguatinga Sul, uma para cozinheiro geral e duas para açougueiro, na Asa Sul. As remunerações variam entre R$ 1.429 e R$ 2.033.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).