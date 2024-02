DF registra primeira morte por Covid-19 em 2024

O óbito foi registrado no dia 24 de janeiro e ocorreu em Santa Maria, região administrativa do DF.

A primeira morte por Covid-19 no Distrito Federal em 2024 foi registrada. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou a informação por meio de um boletim epidemiológico nesta quinta-feira (15). A vítima era uma mulher adulta e apresentava comorbidades.

O óbito foi registrado no dia 24 de janeiro e ocorreu em Santa Maria, região administrativa do DF. A mulher morreu em casa, segundo a pasta. Anteriormente, a última morte havia acontecido no dia 16 de dezembro.

Segundo o documento, o DF registrou 1.673 novos casos de Covid-19 entre os dias 5 e 15 de fevereiro de 2024. Do total de casos, 917.278 (98,5%) estão recuperados e 11.960 (1,3%) terminaram em óbito. Ao todo, o DF já acumula 931.279 casos registrados do vírus.