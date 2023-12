Agências do trabalhador do DF tem 196 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (27)

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador

O ano se aproxima do fim, mas ainda dá tempo de garantir uma nova oportunidade profissional. As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 196 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (27), com salários entre R$ 1.320 e R$ 2.000. O valor mais atrativo é oferecido no Guará, para o cargo de alinhador de pneus. São três vagas sem cobrança de experiência ou escolaridade.

Do total de vagas, 173 não cobram que o candidato já tenha atuado na área. Na área de vendas, por exemplo, estão abertas 30 vagas para vendedor interno, sendo 20 localizadas em Ceilândia e dez na Asa Sul com remuneração de até R$ 1.800. Também contrata-se dez vendedores pracistas na Asa Sul, com rendimentos de R$ 1.320, e sete vendedores de consórcio, sem local de trabalho fixo e salário comissionado. Quem tem experiência pode se candidatar a duas vagas para consultor de vendas em Planaltina (R$ 1.442). Além disso, há demanda por 20 atendentes de lojas no Sudoeste (R$ 1.400), 25 auxiliares de logística na Asa Sul (R$ 1.320,00), 17 repositores de mercadoria sem local fixo de trabalho (R$ 1.399), dez auxiliares de lavanderia na Zona Industrial (R$ 1.320), três atendentes de mesa na Octogonal (R$ 1.425,60), três auxiliares de cozinha em Águas Claras (R$ 1.510), e mais. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram. Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília