Agências do trabalhador abrem 289 vagas de emprego no Distrito Federal

As agências do trabalhador estão com 289 vagas disponíveis no Distrito Federal nesta quinta-feira (29), com salários variando entre R$ 1.420 e R$ 3 mil. Se você está interessado em trabalhar com vendas, aproveite as 82 oportunidades disponíveis.

Para a área de vendas, destacam-se 43 chances para a função de promotor, sendo 33 vagas com local de trabalho não fixo e salários de R$ 1.610, e outras 10 para atuação em Águas Claras, com remuneração de R$ 2 mil. Ambas não exigem experiência, apenas o ensino médio completo.

Também há diversas vagas para vendedor em outras regiões do DF, sendo 20 delas sem local fixo de trabalho e oito para ocupação em Ceilândia. A remuneração varia entre R$ 1.412 e R$ 1.700, mais benefícios.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atrativa para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza os dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Além disso, pode-se utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília