Agência do Trabalhador tem melhor salário para pintor de automóveis

A vaga é para Santa Maria, exige experiência e que o candidato tenha ensino fundamental incompleto

Nesta quinta-feira (3), as agências do trabalhador oferecem 119 oportunidades, sendo 14 para operador de máquina de elevador, sem exigência de escolaridade. Os salários variam de R$ 1,4 mil mais benefícios a R$ 2,2 mil mais benefícios, com vagas em Águas Claras e na Asa Norte.

Mas a profissão que oferece a maior remuneração é a de pintor de automóveis, de R$ 2,5 mil mais benefícios. A vaga é para Santa Maria, exige experiência e que o candidato tenha ensino fundamental incompleto. Em seguida está a profissão de mestre de obras, com salário de R$ 2,3 mil mais benefícios. A oportunidade é para trabalhar na Asa Norte e exige experiência.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir presencialmente a uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no Distrito Federal, das 8h às 17h, durante a semana. Vale lembrar que todas elas têm profissionais capacitados para atender a todo público, inclusive aqueles com algum tipo de deficiência.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.