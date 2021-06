Agência do INSS em Ceilândia passa a funcionar no Na Hora a partir dessa quarta

População poderá ter acesso a serviços do INSS e vários outros serviços públicos no mesmo local

A Agência da Previdência Social em Ceilândia-DF será transferida para um novo endereço a partir dessa quarta-feira (9). A agência integrará a unidade do Na Hora Perícia Médica Federal, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. A inauguração será às 11h, no Shopping Popular de Ceilândia, na QNM 11, Área Especial, lote 3 e contará com presença de autoridades do INSS, dentre elas, o presidente, Leonardo Rolim, e o superintendente norte/centro-oeste do INSS, Roberto Braga.

Ao todo, uma equipe de servidores efetivos, 6 servidores temporários e 4 estagiários atuarão na agência, cujo horário de funcionamento é de 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira.

A unidade atende os diversos serviços agendáveis do INSS, tais como entrega de documentos por convocação ou comprovação de exigência; retirada de extrato previdenciário, solicitação de cópias de laudos médicos e realização de prova de vida nas situações excepcionais previstas na legislação. Não há realização de perícias médicas no local, uma vez que esse tipo de serviço foi concentrado na unidade localizada no Setor de Autarquias Sul e na APS Taguatinga.

Para garantir que os protocolos de segurança de enfrentamento a Covid-19 sejam seguidos e respeitados, os atendimentos serão realizados por meio de agendamento.

Para acessar os serviços que serão disponibilizados pelo INSS na APS no Na Hora de Ceilândia, os usuários devem agendar pelos canais de atendimento do INSS: site/aplicativo Meu INSS e telefone 135.

Para a secretária, Marcela Passamani, responsável pela Pasta da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), a parceria trará inúmeros benefícios para população. “ Além dos serviços oferecidos pelo Na Hora, agregamos uma unidade do INSS para oferecer serviços essenciais às pessoas. Estamos falando de praticidade para o cidadão que terá vários serviços em um único local, estamos falando de agilidade nos atendimentos e resolução de problemas e estamos levando, por meio desta parceria, atendimento humanizado”.

Para o Superintendente do INSS na região Norte/Centro-Oeste, Roberto Fagner de Figueiredo Braga, a mudança de endereço é muito significativa tanto para INSS, que alcança maior economia de recursos, quanto para a população. “A agência do INSS passa para um local de referência para a população, pois as pessoas já estão acostumadas a procurar os serviços públicos no local, onde são prestados diversos serviços essenciais para os cidadãos”.