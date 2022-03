Afro em Movimento promove capacitação para empreendedores negros

Também haverá espaço para palestras, lives, painéis, feira de empreendedorismo afro e apresentações artísticas, afim de não somente combater o racismo,

O Projeto Afro em Movimento, realizado pelo Beco da Coruja Produções e Instituto Janelas da Arte, vai promover o Laboratório Afro com formação e qualificação para empreendedores negros. Ao todo serão ofertados 11 cursos, totalizando 144 horas/aula, nas áreas de empreendedorismo afro, design criativo e direção de arte, marketing digital, impactos sociais, canvas, roteiro e edição de vídeo, fotografia, letramento digital, negócios digitais, podcast e educação financeira.

“O projeto é aberto ao público do DF, em especial as pessoas em vulnerabilidade social, com todas as atividades gratuitas, para assim democratizar o acesso à formação, qualificação e conhecimento, além de fomentar as discussões acerca das desigualdades raciais e criar oportunidade de negócios e inserção dos negros no mercado de trabalho”, explica Lorena Oliveira, diretora do Instituto Janela das Artes.



A partir de março, será realizada uma série de lives com os professores do Laboratório Afro. Nos bate-papos, moderados pelo coordenador pedagógico Leandro de Carvalho, cada instrutor dará detalhes sobre sua formação e a temática a ser desenvolvida, bem como informações gerais sobre as inscrições. As lives serão realizadas no instagram do projeto @afroemmovimentodf, sempre às 20h.



O primeiro encontro virtual será dia 15 de março com Wemmia Anita, sócia-fundadora do RAIX, marca de vestuário que busca valorizar a cultura periférica do DF. O bate-papo traz como tema “(Re) comece empreendendo!”. Já no dia 17 de março, Denys Carvalho aborda a temática “Tecnologias e Resistências” As lives seguem até o dia 26 de abril. Confira a programação completa e os detalhes de cada bate-papo virtual nas redes sociais do Afro em Movimento.



Os cursos serão presenciais e o primeiro módulo, Empreendedorismo Afro, terá início no dia 4 de abril. Mais informações em www.afroemmovimento.com.br



O projeto Afro em Movimento tem realização e produção do Beco da Coruja Produções (@becodacoruja) e Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade (@institutojanelasdaarte), e fomento da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal( @sejus_df).

Temas da Lives

Empreendedorismo Afro, Letramento Digital, Fotografia, Educação Financeira, Design Criativo, Canvas, Roteiro e Vídeo, Marketing Digital, Impacto Social, Negócios Digitais

e Podcast.

Serviço

Afro em Movimento

Lives para inscrição em cursos de capacitação para empreendedores negros

De 15 de março a 26 de abril. Lives às 20h, no instagram @afroemmovimentodf

Aulas presenciais com início em abril.

Informações sobre o projeto em www.afroemmovimento.com.br