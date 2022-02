Aeroporto de Brasília receberá obras de R$ 700 milhões

A segunda fase do projeto de expansão conta com a construção de um shopping, um centro de logística e parques temáticos

Por Elisa Costa

Após 10 anos como administradora do Aeroporto Internacional de Brasília, a empresa Inframérica vai tirar do papel um conjunto de três obras imobiliárias destinadas ao incremento social e econômico do local, com um investimento que gira em torno de R$700 milhões. Já autorizada pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a ação vai gerar 3.500 empregos diretos ou indiretas e a entrega deve acontecer entre o fim de 2023 e início de 2024.

A Inframérica, concessionária que cuida da zona aeroportuária de Brasília, fechou um acordo com outros parceiros privados para a construção de um shopping center do grupo Partage, um centro de logística da Log Commercial Properties e um complexo de entretenimento. As obras devem começar neste semestre, sendo que todos os estabelecimentos possuem o aval do Ministério da Infraestrutura e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o uso e ocupação do solo. Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, a iniciativa é alinhada com as políticas públicas do órgão, que se preocupa com a geração de emprego e renda, com o conforto dos passageiros e com a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

De acordo com o presidente da Inframerica, Jorge Arruda, o aeroporto de Brasília é um modelo de sucesso no Brasil: “É reconhecido pela sua excelência de gestão e infraestrutura. Nosso objetivo sempre foi ajudar a cidade a crescer, ser mais atrativa, e estes projetos vão contribuir com o turismo e a economia local desta linda capital que tem verde por todos os lados”, comentou. Atualmente, em torno de 55 mil pessoas transitam diariamente pelo aeroporto de Brasília, incluindo passageiros e trabalhadores.

O diretor comercial da empresa, Ian Joels ressaltou que o projeto teve a participação de profissionais de ponta para que fosse tirado do papel: “Todo o conceito foi idealizado pela equipe interna da casa e depois de diversos estudos com a população brasiliense para entender as expectativas, chegamos a um resultado totalmente condizente com a realidade da região e economicamente viável”.

O shopping ficará ao lado do hotel que existe ao longo da via de acesso ao terminal e terá o conceito “open mall”, aquele que conecta o público com a área externa. Em uma área de mais de 60 mil metros quadrados, contará com varandas, 130 lojas, 11 restaurantes, 11 redes de fast food e 7 salas de cinema. “Desde a escolha das matérias primas, passando pelo projeto de iluminação e ventilação natural, até a integração com a mata nativa do cerrado, que será preservada, o projeto tem o respeito ao meio-ambiente como um de seus pilares fundamentais”, explicou Adriano Capobianco, diretor comercial do Grupo Partage.

O complexo de entretenimento foi planejado para ser anexado ao shopping, com o intuito de sediar shows e eventos, ainda contará com três parques temáticos em uma área de 30 mil metros quadrados. O centro de logística, que será construído pela empresa Log CP, terá 120 mil metros quadrados e será um dos maiores do Distrito Federal. Para o diretor comercial e de marketing da Log, Guilherme Trotta, a demanda no setor de galpões e condomínios logísticos no Brasil vêm aumentando e por esse motivo, o centro poderá contribuir para a melhoria do transporte de cargas. Os galpões terão estacionamento, vestiário, restaurante, serviço de jardinagem, manutenção, vigilância e portaria 24 horas por dia.

O projeto completo de desenvolvimento do aeroporto feito pela Inframérica conta ainda com outras cinco instalações, sendo que uma delas já está em funcionamento: a “Praça Pick-Up”, inaugurada em setembro de 2020, que correspondeu à primeira etapa do empreendimento. A praça é um centro de mobilidade que dá acesso à vários tipos de transporte presente no terminal como ônibus, vans, carros alugados e até carros por aplicativo.

Ainda faltam ser instalados um hotel, um centro de eventos, um centro cultural e um parque, porém, não há previsão para o início dessas obras porque a Inframerica procura pelo apoio de investidores. Segundo a concessionária, “as novidades imobiliárias trarão sinergia e conectarão os empreendimentos por meio de estruturas amplas e confortáveis”.

Curiosidades

O Aeroporto Internacional de Brasília é o 3º maior do país em questão de movimentação internacional de pessoas, tem a maior capacidade de pista do Brasil e o único da América do Sul a operar pistas paralelas simultâneas independentes, ou seja, os aviões podem pousar e decolar ao mesmo tempo. O terminal realiza, em média, cerca de 412 pousos e decolagens por dia, o que resulta em mais de 12 mil movimentações por mês, e mais de 150 mil por ano.

O aeroporto se divide entre o Píer Sul, com 10 pontes de embarque, e o Píer Norte, com 8 pontos de embarque, sendo que cada um tem 11 pontos comerciais. Existem duas salas VIP, duas pistas paralelas e uma área de pátio de aeronaves que possui 300 mil metros quadrados. A Inframerica assumiu a administração do aeroporto em 2012 e tem um contrato com duração de 25 anos. O investimento total previsto é de R$ 2,85 bilhões até o vencimento do contrato.