Advogado que atropelou mulher no Lago Sul tem 5º pedido de liberdade negado

Por Arthur Ribeiro

[email protected]

O advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem teve mais um pedido de liberdade negado pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Ele busca ir para prisão domiciliar por alegar ter uma filha menor de idade com deficiência. O homem está preso desde 25 de agosto, quando atropelou Tatiana Matsunaga após uma discussão de trânsito no Lago Sul.

Este foi o 5º pedido de liberdade negado contra Paulo, que tenta ser liberado da cadeia desde o dia 27 de agosto. Desta vez, a decisão foi a mesma da última, protocolada no dia 9 de setembro, onde a 2ª Turma Criminal negou a prisão domiciliar.

Na terça-feira da semana passada (7), Milhomem foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e a Justiça o tornou réu. Por sua vez, ele afirma que não teve intenção de atropelar a vítima, que permanece internada na UTI e com respiração artificial após já ter passado por seis cirurgias.

Como resposta à acusação, os advogados do homem pedem a revisão de sua prisão preventiva e que o crime seja alterado, se tornando um delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e não mais homicídio qualificado. O pedido se dá, pois o outro crime configura uma pena menor, porém a solicitação ainda não foi julgada.

O pai de Tatiana Matsunaga, Luiz Sérgio Machado, afirma que a decisão dos advogados do autor são ridículas e buscam justificar o injustificável, pois as imagens mostram claramente a intenção de matar. “O que ele fez foi tentativa de homicídio, ponto”, disse. Sobre o quinto pedido negado, ele diz que espera a manutenção da prisão de Milhomem, pois é o mínimo para a justiça ser feita e o criminoso deve sentir na cadeia o que ele fez.

O caso

Paulo Ricardo Moraes Milhomem, de 32 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado contra Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga, de 40 anos. No caso, o suspeito atropelou a mulher no dia 25 de agosto, após uma briga de trânsito ocorrida no Lago Sul, e desde então está preso preventivamente. As câmeras de segurança flagraram o momento em que Milhomem atropela a vítima e foge sem prestar socorro, mas defende que o ocorrido foi acidental e saiu, pois temia uma represália e a mulher já estava sendo socorrida pelo marido. Por sua vez, Tatiana segue internada em estado grave no Hospital Brasília.