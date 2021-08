Advogado de Paulo Milhomem pede Habeas Corpus

O pedido será apreciado pela 2ª Turma Criminal da Vara, e acrescenta o pedido para que não seja feito qualquer tipo de restrição à liberdade de Paulo

A defesa de Paulo Ricardo Milhomem, autor da tentativa de assassinato da advogada Tatiana Matsunaga, entrou com pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios solicitando que fosse anulada sua prisão cautelar. O pedido será apreciado pela 2ª Turma Criminal da Vara, e acrescenta também o pedido para que não seja feito qualquer tipo de restrição à liberdade de Paulo.

O pedido considera que não há necessidade de prisão cautelar, afirmando que a liberdade de Paulo Milhomem não representa risco à sociedade. Declara também que Paulo possui reputação ilibada e não possui antecedentes criminais- informação que não confere com o que foi proferido em sua audiência de custódia, em que confirmou ter sido condenado por participação em um furto aos 18 anos de idade.

Tatiana e Paulo Ricardo tiveram uma discussão de trânsito, que começou na QL 15, no Lago Sul. Após o primeiro embate, Tatiana, que estava com o filho de 8 anos no carro, tentou voltar para casa e foi perseguida pelo homem por quatro quadras. Filmagens de câmeras de segurança mostram que a perseguição só terminou na frente da casa da advogada, na QI 19.

As filmagens ainda mostram que, quando Tatiana estava posicionada em frente ao carro do advogado, ele engata a ré e acelera na direção da mulher. Ela foi arremessada e o advogado passou por cima do corpo com o veículo, fugindo logo após.

Tatiana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e, segundo a família, teve um traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo. Após passar por duas cirurgias, a advogada se encontra estável no Hospital Brasília.