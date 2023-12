Advogadas são homenageadas em solenidade na CLDF

O evento, que celebrou a ocupação feminina no Direito e ressaltou a importância da equiparação e da representatividade, contou com a presença da vice-governadora Celina Leão (PP)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou, na manhã desta sexta-feira (15), uma solenidade em comemoração ao Dia da Mulher Advogada, que reuniu cerca de 500 mulher no auditório para receber a Moção de Louvor pelo trabalho prestado.

O evento, que celebrou a ocupação feminina no Direito e ressaltou a importância da equiparação e da representatividade, contou com a presença da vice-governadora Celina Leão (PP) e de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no DF e de subseções regionais.

A ação foi uma iniciativa da deputada distrital Jaqueline Silva (Agir), que também é autora da lei nº 7.339/2023, que incluiu no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia 15 de dezembro como o Dia da Mulher Advogada.

A proposta teve amplo apoio da OAB/DF. A parlamentar, que reconhece e valoriza o papel da mulher, destacou que este é um passo importante para a advocacia feminina, o que traz mais respeito à classe e a valorização dessas profissionais. No DF, atualmente há cerca de 25 mil mulheres advogadas.