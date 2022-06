Adolescentes que esfaquearam motorista de aplicativo são detidos pela PMDF

A dupla pediu a corrida em Samambaia com destino ao Recantos das Emas. Na altura da quadra 106, anunciaram o assalto

Policiais militares do 27º Batalhão apreenderam dois adolescentes, de 16 e 17 anos, acusados de roubarem o carro de um motorista de aplicativo, no início da manhã deste sábado (4) no Recanto das Emas. Na fuga, eles esfaquearam a vítima.

A dupla pediu a corrida em Samambaia com destino ao Recantos das Emas. Na altura da quadra 106, anunciaram o assalto. Um deles segurou o motorista enquanto o outro o esfaqueou no peito. Em seguida eles jogaram o motorista para fora e fugiram levando o carro (um Fiat/Mobi), dinheiro e pertences.

O motorista sofreu um corte superficial no peito, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Ele já teve alta.

A PMDF foi acionada e passou a procurar os envolvidos no crime. O carro possuía um rastreador e foi encontrado em uma oficina mecânica na quadra 510 sem a placa e sem estepe.

No local os policiais detiveram os dois adolescentes autores do crime e o responsável pela oficina mecânica.

Todos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente onde foi constatado que os detidos possuem passagens pela Polícia por diversos crimes, inclusive roubo.