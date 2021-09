Adolescentes de 14 e 15 anos serão vacinados nesta semana

Vacinação para estas faixas etárias terá início na quarta (15). Jovens com 16 anos começaram a serem vacinados na semana passada

O Distrito Federal vai ampliar a faixa etária de vacinação contra a covid-19 nesta semana. Adolescentes de 14 e 15 anos poderão se vacinar a partir desta quarta-feira (15).

O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha nesta segunda-feira (13). “Preparem os braços! E vamos em frente!”, alertou Ibaneis.

#VacinaDF 🚨 Bom dia! Começamos a semana com uma ótima novidade: vamos iniciar a vacinação contra covid-19 para o público de 14 e 15 anos a partir de quarta-feira (15). Preparem os braços! E vamos em frente! 💪🏻💉 — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) September 13, 2021

Na última sexta-feira (10), quem tem 16 anos pôde ir aos postos de vacinação para tomar a primeira dose. Cerca de 11,1 mil pessoas foram vacinadas.

Com a ampliação para 14 anos, ficam faltando apenas adolescentes com 12 e 13 anos sem comorbidades — os que possuem comorbidades já podem se vacinar mediante agendamento no site da Secretaria de Saúde.

Até este domingo (12), 79,41% da população do DF havia tomado a primeira dose de vacina contra a covid, e 33,22% havia recebido as duas doses.