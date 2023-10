Adolescente se afoga no Lago Paranoá

A equipe de mergulhadores do CBMDF chegou ao local e já encontrou o menor, de 14 anos, fora da água e em parada cardiorrespiratória.

Um adolescente se afogou no Lago Paranoá, ao lado da Ponte das Garças, no Lago Sul, nesta terça-feira (17). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi responsável pelo atendimento da ocorrência. Três viaturas, uma lancha, uma ambulância e duas motos foram usadas no socorro.

A equipe de mergulhadores do CBMDF chegou ao local e já encontrou o menor, de 14 anos, fora da água e em parada cardiorrespiratória.

Ele estava a 15 metros da margem a cerca de 3 m de profundidade. Foi retirado por populares que estavam no local.

Imediatamente, o protocolo de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), foi realizado e durou 30 minutos, com ações em conjunto do CBMDF e SAMU.

Após o restabelecimento dos sinais vitais, ele foi conduzido para o HBB numa viatura do SAMU, ainda desacordado.